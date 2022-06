Roger Imorou Garba s’en est allé. L’ancien ministre a rendu l’âme hier dimanche 05 juillet 2022 après une courte maladie. Le disparu était âgé de 75 ans. Il a été un membre actif du comité central du Parti révolutionnaire et populaire du Bénin (PRPB). L’homme a également occupé le poste de Vice président de l’Assemblée nationale entre 1984 et 1989.

La fin de l’année 1989 voit la fin du système révolutionnaire. Le PRPB est en pleine décadence. Sous la pression de la rue, les 6 et 7 décembre 1989, une réunion conjointe de tous les organes du parti et de l’Etat, va mettre fin au régime révolutionnaire et à l’idéologie marxiste léniniste. Cette même réunion entre autre décisions, annonce l’organisation de la Conférence Nationale des Forces Vives.

Roger Imorou Garba est aussi connu pour avoir été Vice-grand chancelier de l’ordre nationale du Bénin. Sa nomination est intervenue en 2013, en plein mandat du président Thomas Boni Yayi. Selon des sources concordantes, le disparu sera inhumé ce lundi. Roger Imorou Garba est originaire de Bembèrèké , une commune du département du Borgou.