Du 12 au 14 mai 2022, le gouvernement a organisé une tournée d’explication et de sensibilisation des populations sur la conjecture économique sur toute l’étendue du territoire national. A l’issue de cette tournée d’explication, les délégations gouvernementales ont recueilli environ 1100 doléances et préoccupations des populations. Réunis en conseil des ministres ce mercredi 1er juin 2022, le Président de la République Patrice Talon et ses ministres se sont penchés entre autres sur les suggestions faites par les populations pour lutter contre la cherté de la vie au Bénin.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadya Assouman en collaboration avec le ministre d’Etat de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni ont été instruits par le conseil des ministres « pour fixer par arrêté, le plafonnement du prix de vente au détail de la farine de blé au consommateur final, sur toute l’étendue du territoire national». Il a été demandé également aux ministres Shadya Assouman et Romuald Wadagni de prendre « un autre arrêté concernant le prix du ciment ».

Pour respecter la décision concernant le plafonnement du prix du ciment, le gouvernement a déclaré que « des contrôles seront renforcés et tout contrevenant se verra appliquer les textes en vigueur puis, le cas échéant, suspendu du circuit de distribution du ciment». Il faut signaler que le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche est instruit par le conseil des ministres, «en lien avec les sociétés de distribution, à l’effet de créer des magasins de cession des intrants vivriers dans toutes les 77 communes ».