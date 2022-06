A Adjohoun, une commune du département de l'Ouémé, le maire François Zannou-Agbo et Jeronime Bokovou, la Secrétaire exécutive ont suspendu trois agents collecteurs des droits et taxes. Ils sont accusés de collecte de fonds sans délivrance de tickets aux transporteurs de produits commercialisés, de complicité avec les transporteurs et d'insubordination à répétition au corps de contrôle. Selon le maire, la décision est intervenue suite à des missions d'enquêtes diligentées par Mme Bokovou après des soupçons de malversation dans la collecte des droits et taxes dans le marché d'Azowlissè.

Une note de service de la Se entérinée par un arrêté communal

Il rappelle que les agents qui viennent d'être suspendus ont déjà été avertis à plusieurs reprises. Le maire leur reproche principalement, leur insubordination. Il a déjà instruit la secrétaire exécutive et le chef du service des affaires économique et financière ainsi que le trésorier communal, aux fins d'appliquer la décision de suspension. Une décision prise via une note de service de la secrétaire exécutive, entérinée par un arrêté du maire.

Mme Bokovou s’est basée sur l’arrêté communal portant nomination des agents collecteurs des droits et taxes dans les marchés de la commune d’Adjohoun et la lettre du trésorier communal portant rappel sur la réorganisation du marché d’Azowlissè et suspension d’agents collecteurs pour prononcer la sanction. De toute évidence les Secrétaires exécutifs sont déjà à l'œuvre, quelques semaines après leur installation.