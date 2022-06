Ce mercredi 08 juin 2022, le ministre de l’agriculture Gaston Dossouhoui était au Port Autonome de Cotonou. C’était pour constater le déchargement d’un 6ème navire d’intrants agricoles de près de 42.000 tonnes d’urée. A l’occasion, le ministre Dossouhoui a fait savoir que le gouvernement était en train de mettre en place « des unités de transformation qui ont besoin de la matière première qualifiée et en volume ».

Une commande de plus de 270.000 tonnes d’engrais

« C’est encore pour nous l’occasion de faire travailler beaucoup de gens, de créer beaucoup d’emplois et de faire gagner tous les acteurs de la chaîne » a t-il poursuivi. Il faut dire que le Bénin avait déjà vu débarquer 5 navires avec plus de 200.000 tonnes d’engrais. Le dernier navire d’urée devrait accoster au port autonome de Cotonou demain jeudi 09 juin. Le Bénin a commandé en tout plus de 270.000 tonnes d’engrais.

Il devrait tout réceptionner d’ici la semaine prochaine. Rappelons que le gouvernement livre les engrais agricoles aux producteurs à des prix subventionnés. Mais certains tentent de faire sortir frauduleusement ces produits du territoire béninois. Selon le directeur de la police républicaine, du 1er au 23 mai 2022, près de 400 tonnes d’engrais ont été saisies.