Les enfants sont à l’assaut, depuis ce mardi 07 juin 2022, du premier diplôme scolaire, le Certificat d’Etude Primaire (CEP) session de juin 2022. Cette année deux cent vingt-six mille six cent soixante seize (226.676) candidats planchent, un chiffre en légère baisse par rapport à l’année dernière dont le chiffre était de 242.066 candidats donc une baisse drastique d’au moins 15.390 candidats en 2022 par rapport à 2021. Cette «baisse qui s’explique difficilement » selon le ministre de l’Enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou qui, toutefois, a rassuré que le gouvernement prendra toutes les mesures afin que l’examen se déroule dans de bonnes conditions.

Le ministre Salimane Karimou a déclaré, sur Radio Bénin, que la baisse des candidats à l’examen du Certificat d’Etude Primaire qui «devient récurrente et qui ne saurait s’expliquer encore moins se justifier en raison des investissements lourds que l’Etat et ses partenaires déploient depuis plusieurs années pour maintenir tous les enfants à l’école ». C’est pour cela, il fait savoir que cela «interpelle le gouvernement sous la houlette» du président Patrice Talon. Le Chef de l’Etat, selon lui, «ne ménagera aucun effort pour favoriser l’accès à tous à une éducation de qualité et sur un pied d’égalité comme le recommande l’objectif de développement durable N°4 ».

Concernant l’examen du Cep session de juin 2022, le ministre de l’Enseignement maternel et primaire a tenu à préciser que «des équipes de supervisions sont déployées sur le territoire national et sont instruites à l’effet d’apporter les appuis logistiques et techniques partout où le besoin se fera sentir ». Il faut rappeler que les 226.676 candidats dont 107.129 filles et 119.547 garçons vont composer dans sept cent soixante-quatorze (774) centres. Cette statistique est en légère hausse par rapport à l’année dernière où 242.066 candidats ont composé dans 756 centres. Rappelons que les candidats à l’examen du CEP session de juin 2022 au Bénin vont plancher en endurance et lancer de balle pour ce qui concerne les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) et dessin pour l’épreuve de l’Education artistique.