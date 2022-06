Les Béninois se plaignent du coût élevé d’électricité. Pour bon nombre de Béninois, la nouvelle tarification n’est pas encore en vigueur mais le coût de l’énergie pèse déjà sur le consommateur. Le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, reçu le mardi 07 juin 2022 sur la chaîne de la télévision nationale, a déclaré que «pour avoir un système électrique digne de son nom, capable de répondre aux enjeux de développement socio-économique d’un pays, il faut des investissements lourds». Ces investissements, selon lui, «permettent de répondre aux besoins mais en même temps rentrent dans un équilibre financier qui permet donc de pouvoir continuer à investir». Il a indiqué que «nous sommes en train de payer aujourd’hui le manque d’investissements pendant des décennies parce que c’est des investissements très lourds ».

Le ministre Dona Jean-Claude Houssou a affirmé que «la vétusté des équipements est derrière » nous même si cette vétusté entraîne «une perte énorme par des phénomènes physiques». Au niveau des tarifs, le ministre de l’énergie a fait savoir que les gens peuvent trouver que l’énergie est chère mais il les rassure que «ce n’est pas le plus cher de la sous-région » et qu’il sait que cela «ne va pas les consoler mais surtout ce qu’ il faut qu’ ils sachent c’est que le gouvernement travaille à faire en sorte qu’à terme que ces tarifs soient plus abordables» à travers «la modernisation des installations d’un côté mais de l’autre côté tout ce qui est de l’efficacité énergétique ».

Le ministre de l’Energie conseille aux Béninois que «les appareils en veille seulement dans les maisons, c’est 10% de la facture de l’électricité par an». Egalement, a-t-il dit que «les climatiseurs qui sont allumés dans des chambres où on n’a pas besoin ou avec les fenêtres ouvertes, c’est entre 15 ou 20% de la facture d’électricité qui partent en fumée ». Aussi, il a tiré l’attention des consommateurs sur «le nombre de lampes devant les maisons qui sont allumées pour rien alors que les compteurs continuent de tourner », la facture prendra en compte cela. C’est pourquoi, il a précisé que «le gouvernement s’attache à faire en sorte de sensibiliser les concitoyens» et que cela est «un axe important du PAG 2 ».

Par rapport aux tarifs de l’électricité qui ont fait l’objet d’une nouvelle grille fin 2019, le ministre Dona Jean-Claude Houssou a tenu à préciser que «le gouvernement a fait en sorte que ces nouveaux tarifs qui avaient été augmentés, que ces tarifs soient maintenus en 2020 et en 2021». Dans le cas des mesures d’atténuation de la cherté de la vie, le ministre de l’énergie a laissé entendre que «le gouvernement a décidé de maintenir encore pour 2022 alors que les nouveaux tarifs devraient commencer le 1er janvier 2022».

C’est pour cela que l’Etat béninois a, selon Dona Jean-Claude Houssou, maintenu «le même tarif que 2021 pour toute l’année 2022». Pour le ministre de l’Energie, «c’’est une mesure importante qu’il faut saluer en même temps que le tarif social est maintenu et n’a pas été touché depuis des années c’est-à-dire les consommateurs les plus faibles à moins de 20 KWh sont toujours maintenus à leur prix d’il y a plusieurs années». « Le gouvernement s’attache à faire en sorte que la pénibilité qui peut être engendrée par la consommation notamment d’électricité soit la moindre possible» a soutenu le ministre de l’Energie.