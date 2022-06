Le président ukrainien Volodymyr Zelensky renforce sa campagne de désinformation contre la Russie. C'est ce que pense la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "La Russie organise l'approvisionnement en aide humanitaire des habitants des territoires de l'Ukraine et des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) libérés des néonazis. Depuis février, environ 37.000 tonnes de produits alimentaires, de médicaments et de produits de première nécessité ont été livrées, a-t-elle indiqué. Dans ce contexte, le régime de Zelenski renforce sa campagne agressive de désinformation contre la Russie.", a affirmé l'officielle russe ce mercredi lors d'un point de presse.