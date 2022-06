L’ambassade de France au Bénin et le ministère des sports ont signé hier mardi 31 mai 2022, une convention de 869.462 euros (soit plus de 570 millions de Fcfa) pour le développement du sport féminin dans le pays. Cette convention entre dans le cadre du projet FSPI Sport au Féminin (SAF). L’ambassade de France au Bénin était représentée par l’ambassadeur Marc Visy, et le ministre des sports, Oswald Homéky, actuel locataire de ce portefeuille ministériel.

» Une décision pertinente »

Pour M Homéky, la signature de cette convention est la preuve de la vision commune des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron qui sont tous deux de vrais défenseurs » du sport et surtout du sport féminin ». L’autorité a ensuite rappelé qu’un programme de promotion de l’ensemble des disciplines sportives est en cours depuis 2016 au Bénin. Il se réjouit que l’ambassade de France ait décidé de renforcer cette dynamique en orientant le financement de cette convention vers le développement du sport féminin. C’est selon lui, une « décision pertinente ».

Quant à l’ambassadeur de France au Bénin, il a indiqué que son pays était particulièrement fier d’accompagner le Bénin dans sa politique sportive ambitieuse et dynamique. Le projet FSPI Sport au Féminin d’une durée de 2 ans vise à favoriser le développement de la pratique sportive féminine au Bénin selon le diplomate. Les disciplines prises en compte sont: l’athlétisme, le handball et le basketball.