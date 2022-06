Le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, Elon Musk, fait face à une poursuite judiciaire en ce qui concerne les cryptomonnaies. En effet, l’homme d’affaires et ses firmes SpaceX et Tesla sont tous poursuivis pour un montant de 258 milliards de dollars, pour avoir exécuté un système pyramidal à travers la cryptomonnaie Dogecoin. D’après les informations rapportées par le média britannique Reuters, l’auteur de la plainte est Keith Johnson, un investisseur en dogecoin. Selon lui, l’homme le plus riche du monde utilise sa richesse ainsi que sa position de patron des deux entreprises afin de faire la promotion de cette monnaie virtuelle.

Il a manipulé « le système pyramidal Dogecoin »

« Les accusés savaient depuis 2019 que Dogecoin n'avait aucune valeur mais ont promu Dogecoin pour tirer profit de son commerce » a déclaré Keith Johnson avant d’ajouter que : « Musk a utilisé son piédestal en tant qu'homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal Dogecoin à des fins de profit, d'exposition et d'amusement ». Notons que cette poursuite intervient plusieurs semaines après que Jackson Palmer, co-créateur de Dogecoin, a qualifié Elon Musk d’« escroc ». C’était au cours d’un entretien accordé au site d’information australien indépendant Crikey, qu’il avait tenu ce propos à l’encontre d’Elon Musk.

« Il est juste très doué pour prétendre qu'il sait »

Jackson Palmer dit avoir envoyé un message au milliardaire sur Twitter il y a quelques années après avoir créé un bot permettant de détecter s'il y avait une arnaque à la crypto-monnaie dans ses mentions Twitter. Le robot informatique devait envoyer un rapport automatisé à la plate-forme signalant l'arnaque. Jackson Palmer avait par la suite été contacté par le milliardaire, qui lui avait demandé comment exécuter le code. « (...)C'est un escroc, il vend une vision dans l'espoir qu'il pourra un jour livrer ce qu'il promet, mais il ne le sait pas », a ajouté Palmer. « Il est juste très doué pour prétendre qu'il sait. C'est très évident avec la promesse de conduite entièrement autonome de Tesla ».