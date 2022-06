C’est un projet qui va permettre au Niger d’exporter son pétrole brut via le Bénin. Il consiste à construire un pipeline entre Agadem et Sèmè-Kpodji (commune béninoise du département de l’Ouémé). Seulement, les discussions entre la société qui exploite le champ pétrolier d’Agadem, la China national Petroleum Co (CNPC) et le ministre nigérien du pétrole n’ont pas encore abouti. Les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre pour l’instant sur les différents points relatifs au projet.

Une autre rencontre prévue dans ce mois de juin

Selon le site Africa Intelligence qui rapporte l’information, CNPC et le ministre Mahamane Sanni Mahamadou doivent normalement se revoir dans ce mois de juin pour tenter d’accorder leurs violons. Il faut dire que les travaux sur le site de la station de Sèmè-Kpodji sont lancés depuis plus d’un an par les autorités béninoises. Le pipeline va parcourir les départements de l’Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l’Alibori. L’ouvrage qui mesure 2000 kilomètres dont 685 du côté béninois, sera doté d’une station terminale à Sèmè-Kpodji, de deux stations de pompage à Gogounou et Tchaourou et d’un terminal d’exportation en haute mer.

Le magazine Jeune Afrique indiquait dans l’une de ses parutions que le pipeline devrait permettre au Niger de multiplier par sept sa capacité actuelle d’exportation de pétrole qui est de 20 mille barils par jour. Le pays de Mohamed Bazoum touchera donc quelque 610 millions d’euros de recettes fiscales à l’horizon 2025. Le Bénin quant à lui, tirera de l’exploitation du pipeline plus de 300 milliards de FCfa comme droit de transit et recettes fiscales pour les vingt premières années d’exploitation.