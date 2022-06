La cheffe de fil du parti d’extrême-droite français, Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, n’a pas reçu un bon accueil lors d’un récent déplacement. En effet, l’ancienne candidate à l’élection présidentielle a été visée par un jet d’œuf alors qu’elle était en déplacement hier vendredi 03 juin 2022, à Saint-Amand-les-Eaux au nord de la France. Cette visite avait pour but de soutenir Guillaume Florquin, candidat RN de la 20e circonscription du Nord aux législatives. La scène a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. On peut y voir la femme politique marcher dans une rue avant de rapidement baisser la tête et de se tenir le visage.

« Il s’est écrasé sur la main de son garde du corps »

Il y a cependant visiblement eu plus de peur que de mal, puisque l’œuf n’a pas touché Marine Le Pen. Selon les informations du service de presse de l’ex-présidente du Rassemblement National, « l’œuf envoyé en direction de Marine Le Pen ne l’a pas touchée. Il s’est écrasé sur la main de son garde du corps. Elle a pu poursuivre la rencontre prévue avec ses militants à la permanence ». Suite à cette agression, Guillaume Florquin a fait savoir qu’il portera plainte. Notons que ces faits interviennent quelques jours après les propos de Marine Le Pen sur les dangers des sanctions contre la Russie.

Pour elle, le sixième paquet de sanctions contre la Russie décidé par l’Union européenne aura des répercussions sur le quotidien des français. « Cette décision va avoir des conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d’achat des Français, ça va contribuer à aggraver le prix évidemment du pétrole et, accessoirement, du gaz et donc de l’électricité » a-t-elle déclaré. Pour l’opposante française, « Si on n’achète plus le pétrole à Vladimir Poutine, d’autres l’achèteront, c’est aussi simple que cela. En réalité, donc, il y avait d’autres mesures qu’on pouvait mettre en œuvre avec l’effort des pays producteurs dans le monde ».