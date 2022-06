En France, certaines élites semblent ne pas accepter l'élection ou la nomination des citoyens noirs du pays. Rachel Keke, élue du mouvement NUPES en fait déjà les frais. La journaliste d'extrême-droite, Élisabeth Lévy s'en est prise à l'élue, lors d'une émission télévisée. «Elle n’est pas en boubou déjà. C’est une très belle femme mais je n’avais pas envie qu’elle vienne en boubou à l’Assemblée.». Elle a tenté de justifier ses propos le lendemain sur l'émission de Cyril Hanouna.

Très critiquée sur la toile après ses propos sur Rachel Keke, elle a réagi dans l'émission "Touche pas à mon poste" et s'est défendue de tout racisme. "Je suis comme Marlène Schiappa, je ne regarde pas ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m’insulter, cela m’est égal, je ne le lis pas. Mais par contre, je veux bien m’expliquer...Rachel Keke était une femme très estimable" a-t-elle dit avant d'ajouter qu'elle n'avait rien contre les boubous mais "l’Assemblée nationale n’est pas un endroit où on doit être le porte-parole de ses origines et de sa propre culture...J’aurais dit exactement la même chose si un juif orthodoxe était venu avec son schtreimel ou une Bretonne avec une coiffe bigoudène..."

"À l’Assemblée nationale, on est les représentants du peuple français, on n’est pas là pour ramener ses origines. C’est tout ce que je voulais dire". Critiquée sur le plateau par le chroniqueur Gilles Verdez qui a trouvé son commentaire raciste et méprisant, elle a concédé: "Je me suis trompée, j’avais peur qu’elle se présente comme le porte-parole d’une communauté"