À peine élue, Rachel Keke doit faire face à sa première polémique. La nouvelle députée LFI est dans la tourmente après la mise en ligne de captures de ses anciennes publications. Dans ces dernières, Rachel Keke relayait soit des propos ou des posts en soutien à Marine Le Pen, soit des messages pro Bachar el-Assad. Des positions qui font tâche dans sa nouvelle formation politique et critiqués par la droite et les pro-Macron.

Il n'en a pas fallu plus pour que Mme Keke réagisse sur la toile. Un mea culpa sur ses positions passées, tout en épousant pleinement sa nouvelle position. " Depuis quelques jours, je subis des attaques sur les réseaux sociaux, venant en particulier de l’extrême droite, visant à me déstabiliser et me décrédibiliser. Il y a quelques années, j’ai repartagé sur Facebook des posts qui ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique. J’ai beaucoup appris de mon engagement syndical et de la lutte à l’Ibis Batignolles. Je l’affirme : en tant qu’élue de la France Insoumise et de la NUPES, je partage pleinement les combats et les valeurs de ces organisations qui ont composé cette belle union de la gauche. Il n’y a aucun terrain d’accord possible avec l’extrême droite. Les idées racistes, sexistes et LGBT-phobes doivent être combattues sans relâche ! La lutte continue !" a-t-elle réagi pour mettre fin à la polémique.

