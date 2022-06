Une jeune militaire a perdu la vie après avoir été blessée par un tir d'un sexagénaire ivre. Le drame s'est déroulé vers 1 heure du matin lorsqu'un groupe de personnes composé principalement de militaires s'était réuni pour célébrer un anniversaire. Visiblement très agacé par le bruit, un voisin a demandé au groupe de faire moins de bruit. Selon la procureure Catherine Sorita-Minard, « De nombreux témoins ont été entendus. Il apparaît que le mis en cause est descendu de son domicile à deux reprises dans la soirée pour faire cesser le bruit et la musique ». Le groupe s'est déplacé et a baissé la musique selon l'un des participants, cousin de la victime selon France 3.

Pour information, la jeune militaire est âgée de 22 ans. L'agresseur en question est un sexagénaire de 62 ans. Il était ivre au moment des faits. Le drame s'est déroulé dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin, plus précisément vers 1h du matin, dans le square du Souvenir-Français à Colmar. Malgré l'initiative prise par les jeunes de s'éloigner et baisser la musique, le sexagénaire toujours en colère est revenu sur les lieux avec une arme chargée. Une arme "qu’il avait acquise il y a quelques mois et qu’il avait préalablement chargée", a précisé la procureure de la République, Catherine Sorita-Minard.

"Le tir est apparemment intervenu alors que des personnes lui demandaient de se défaire de l’arme et tentaient de le désarmer. Le mis en cause, fortement alcoolisé, indique ne pas se souvenir des détails d’une partie de la soirée" a précisé la procureure. La victime servait au régiment de marche du Tchad (RMT) de Meyenheim (Haut-Rhin), au sud de Colmar. Grièvement atteinte, elle a succombé à ses blessures quelques jours plus tard selon les autorités.