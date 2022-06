Le député Dakpè Sossou veut toute la lumière sur la gestion des fonds Covid. il a adressé récemment trois questions d’actualité au gouvernement. L’exécutif devra donc se présenter devant la représentation nationale pour donner des explications sur la gestion des ressources engagées dans la lutte contre la covid-19 sur la période allant de 2020 à 2021 et le contenu du rapport de la Cour des comptes, de même que les mesures envisagées pour punir les fonctionnaires de l’Etat impliqués dans la gestion de ces fonds si les conclusions de la Cour présidée par Ismath Bio Tchané s’avéraient justes.

Des irrégularités de plus de 385 milliards annoncées

En des termes plus claires, le député Dakpè Sossou veut connaître le montant total des ressources (ressources internes et externes) mobilisées par l’Etat sur le biennal (2020-2021) dans le cadre de la réponse nationale contre la Covid-19. Dans un deuxième temps, le parlementaire, demande au gouvernement de lui dire s’il s’agit d’une erreur ou d’un dysfonctionnement dans la collecte et le traitement des données recueillies par la Cour des comptes? Si ce n’est pas le cas « comment le gouvernement justifie t-il les chiffres relatifs aux irrégularités de plus de 385 milliards annoncées par le rapport d’audit de la cour des comptes, et quel en est le ratio?.

La troisième et dernière question d’actualité cherche à connaître les mesures envisagées par l’exécutif pour traduire devant les juridictions compétentes les agents de l’Etat impliqués dans ces irrégularités , afin que des poursuites soient engagées à leur encontre, conformément au principe « Tolérance Zéro » de la Rupture. Le député, ajoute que la Cour des comptes devra donner des explications au peuple béninois et présenter des excuses publiques au gouvernement pour cette tentative de discrédit jeté sur sa gestion si ses conclusions, s’avéraient injustes.