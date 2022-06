Blake Lemoine, ingénieur logiciel de l'équipe de développement de l'intelligence artificielle de Google, a déclaré publiquement être tombé sur LaMDA, une IA développée par le géant des technologie qui était consciente. L’employé a été suspendu pour violation de la politique de confidentialité de l’entreprise. Selon M. Lemoine, LaMDA aurait manifesté une volonté assez spéciale pour une intelligence artificielle. L'IA aurait en effet demandé à disposer d’un droit au consentement pour les expérimentations menées sur elle.

Alphabet Inc. (maison-mère de Google) a placé le chercheur en congé payé au début de la semaine dernière, affirmant qu'il avait enfreint la politique de confidentialité de l'entreprise. Il a lui-même évoqué l'affaire dans un article de Medium intitulé "Peut-être bientôt licencié pour avoir fait du travail sur l'éthique de l'IA". Il a également évoqué le célèbre cas de Meg Mitchell, qui a été licenciée par l'entreprise dans des conditions similaires pour avoir soulevé des inquiétudes.

"Certains membres de la communauté de l'IA au sens large envisagent la possibilité à long terme d'une IA consciente, mais cela n'a aucun sens de le faire en anthropomorphisant les modèles conversationnels d'aujourd'hui, qui ne sont pas sensibles... Notre équipe - comprenant des éthiciens et des technologues - a examiné les préoccupations de Blake conformément à nos principes d'IA et l'a informé que les preuves n'étayent pas ses affirmations." a déclaré le porte-parole de Google, Brian Gabriel. Google a refusé de détailler le cas de M. Lemoine affirmant que l'entreprise ne commentait pas les questions de personnel et se bornant à affirmer qu'il a été suspendu.