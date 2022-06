La nouvelle fait le tour des médias français. Un incident s'est déclaré dans un camp militaire en France ce samedi. Selon les médias français, 200 hectares de végétation ont été ravagés par l'incendie qui poursuit sa progression. Les médias qui citent un capitaine des pompiers, l'incendie est intervenu dans une zone désertique d'un camp d'entrainement militaire du Var en France.

Un tir d’artillerie dans un camp d’entraînement militaire du Var a provoqué un incendie en France ce samedi 18 Juin 2022. 200 hectares de végétation ont été brulés à la suite de l'incendie. Selon le média français Libération, l'incendie continue sa progression dans une zone désertique. Les médias français précisent qu'une centaine de pompiers civils et militaires sont mobilisés.

« C’est une zone qui est un désert végétalisé, il n’y a aucune menace pour qui que ce soit, à part les 2 500 moutons qui paissent dans cette zone et qui sont en cours d’évacuation et de mise à l’abri », affirme le capitaine Olivier Pécot des pompiers du Var dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias français. Toujours selon le même capitaine l'incendie a progressé dans une zone « polluée, c’est-à-dire où il y a des obus et des explosifs non explosés et où pour raison de sécurité les pompiers ne peuvent pas pénétrer ».