A l’instar de la communauté africaine, le Bénin commémore aussi ce mardi 07 juin 2022 la journée africaine des frontières. A l’occasion de la célébration de cette journée africaine des frontières, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou a, dans un message diffusé par Radio Bénin ce mardi 07 juin 2022, parlé des mesures prises par le gouvernement pour sécuriser plus les frontières béninoises. Les pays côtiers et ceux du Sahel sont de plus en plus menacés par l’insécurité . Face aux groupes terroristes qui opèrent dans les espaces frontaliers, le Bénin a pris une série de mesures pour contrer le danger.

C’est pour cela que le ministre Alassane Séidou a déclaré que le gouvernement du Bénin a construit entre autres «58 commissariats frontaliers et bases militaires» et acquis «10 véhicules pickups et 450 motos au profit des Forces de défense et de sécurité». Aussi, l’Etat béninois a équipé «64 infrastructures scolaires» en mobilier de même que «76 galeries marchandes ont été construites et 28 forages ont été réalisés dans le cadre de la prise en charge sanitaire gratuite des populations frontalières». Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a fait savoir que «8 éditions de consultation médicales foraines ont été organisées ».

Concernant la nouvelle politique de gestion des espaces frontaliers, le ministre Alassane Séidou a affirmé que le gouvernement a mis «également un accent particulier sur la coopération frontalière, un gage de paix, de sécurité et de voisinage apaisé». C’est pourquoi, selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, «ces actions ont contribué à la résilience des populations frontalières dans la lutte contre l’insécurité aux frontières». Pour lui, «ces avancées ont permis de développer et de renforcer chez nos concitoyens jadis marginalisés et laissés à eux-mêmes le sentiment d’appartenance à la nation béninoise ».