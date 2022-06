La femme de Will Smith, Jada Pinkett a animé un épisode de son émission Red Table Talk sur le thème de l’alopécie. Occasion pour l’actrice de revenir sur la polémique de la cérémonie des Oscars. Deux mois après que Will Smith ait giflé Chris Rock en direct sur scène aux Oscars 2022 , la femme de l’acteur primé aux Oscars, Jada Pinkett Smith , a publiquement évoqué l’incident en détail dans son émission.

Son émission était dédiée à l’alopécie, qui avait été l’objet de la blague de Chris Rock, blague qui lui a valu une gifle. Elle a expliqué que l’épisode spécial a été inspiré par des « milliers » de personnes qui l’ont contactée avec leurs histoires sur la maladie après les Oscars du 27 mars. « Maintenant, à propos de la soirée des Oscars… Mon espoir le plus profond est que ces deux hommes intelligents et capables aient l’occasion de guérir, d’en parler et de se réconcilier. Avec l’état du monde aujourd’hui, nous avons besoin de ces deux-là, et nous avons besoin de tout le monde plus que jamais. Jusque-là, Will et moi continuons à faire ce que nous avons fait au cours des 28 dernières années, et c’est continuer à comprendre cette chose appelée la vie ensemble. Merci d’avoir écouté » a déclaré Jada Pinkett.

Elle a ensuite évoqué les raisons pour lesquelles, elle a décidé de faire cette émission : «L’une des raisons pour lesquelles j’ai pensé que cette émission était vraiment importante, c’est parce que j’ai eu tellement de contacts avec des gens qui souffrent d’alopécie, j’ai des enfants qui souffrent d’alopécie, et ils n’en parlent pas parce qu’il y a tellement de honte autour d’eux… Il y a tellement de gens qui se promènent qui ont l’alopécie et que nous ne savons même pas. J’avais l’impression qu’il était si important de permettre à la communauté de l’alopécie, nos frères et sœurs, de raconter leurs histoires. Je pense que les gens ne comprennent pas ce qu’est l’alopécie et ils n’en comprennent pas les effets.»

Grosse polémique et de multiples réactions

La gifle de Will Smith infligée à Chris Rock a alimenté les discussions sur le net et a engendré de nombreuses réactions de stars et personnalités anonymes. D’après le magazine US Weekly, Jada Pinkett n’était pas en colère contre son mari Will Smith, même s’il estime qu’il n’aurait pas dû. « C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière excessive ». «La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’ai franchi la ligne et j’avais tort» avait quant à lui réagi Will Smith. Chris Rock n’a pas publiquement accepté les excuses de son collègue, mais a juste nié dans une déclaration avoir présenté ses excuses comme le laissait croire un post sur la toile.