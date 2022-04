Sa réaction était attendue. L’avis de Jada Pinkett Smith concernant la gifle infligée par son mari à Chris Rock lors des oscars a été rendu public par un proche au magazine américain US Weekly. D’après le magazine, l’actrice n’est pas en colère contre son mari Will Smith, même s’il estime qu’il n’aurait pas dû. « C’était dans le feu de l’action et c’était lui qui réagissait de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d’accord pour dire qu’il a réagi de manière excessive » a affirmé la source au magazine.

Selon la source, Jada Pinkett Smith n’est pas « une de ces femmes qui a besoin de protection ». « Il n’avait pas besoin de faire ce qu’il a fait » aurait ajouté le couple d’un commun accord selon la source. La gifle de Will Smith a été pendant plusieurs jours, le sujet le plus discuté aux USA. Le geste qui avait été interprété, au départ, comme un sketch a pris une toute autre allure avec les propos vulgaires tenus par la star après être retourné à sa place. Plusieurs personnes ont violemment critiqué Will Smith.

Mais quelques stars de renom ont pris sa défense. C’est le cas de Denzel Washington qui lui a parlé pendant la cérémonie. « Heureusement qu’il y avait du monde. Pas seulement moi, mais les autres. Tyler Perry est venu immédiatement là-bas avec moi. Nous avons prié. Je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé, mais pour la grâce de Dieu… Qui sommes-nous pour condamner ? Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, mais je sais que la seule solution était la prière, à mon avis » a entre autres déclaré Denzel Washington.