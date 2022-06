Après le verdict du procès qui l’a opposé à son ex épouse Amber Heard, Johnny Depp s’est offert une petite fête en compagnie de ses proches amis. Selon les informations rapportées par la plateforme d’informations américaine TMZ, la star américaine a déboursé lors de cette fête une somme évaluée à 50 000 livres sterling, soit environ 60 000 dollars. A en croire les précisions apportées par les médias sur ce sujet, son ami Jeff Beck et 20 autres amis étaient présents à cette réjouissance.

La réjouissance qui a eu lieu dans la soirée de ce dimanche s’est faite dans un restaurant à Birmingham, en Angleterre. Le lieu a dû être fermé au public pour permettre à la star ainsi qu’à ses amis de profiter de leur soirée. Rappelons que, Johnny Depp a donné cette fête suite à la décision qui a été rendue par la justice dans le cadre de l’affaire qui l’opposait à son ex épouse Amber Heard.

15 millions de dollars de dédommagement

Après plusieurs semaines de procès, la justice a reconnu coupable de diffamation contre Johnny Depp son ex épouse. Elle a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars de dédommagement. « Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes proches, ainsi que les vies de personnes qui pendant de longues, longues années m’ont soutenu et ont cru en moi, ont changé pour toujours. En l’espace d’un battement de cils », avait publié sur les réseaux sociaux le Pirate des Caraïbes suite à la décision de justice.