La star française Kylian Mbappé a tenu à répondre aux propos du président de la fédération française de football (FFF), Noël Le Graët. Le président de la fédération a dans une interview évoqué le cas de Kylian Mbappé et l'élimination des bleus lors de l'Euro. Pour Le Graët, Mbappé « trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux (…). Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas ».

Une déclaration que Mbappé a tenu à préciser. Pour lui il ne s'agit absolument pas du penalty raté. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… » a lâché Mbappé sur la toile. Une version qui pourrait être attestée l'enquête ouverte par la justice française suite aux tweets racistes visant notamment Kylian Mbappé. Noël Le Graët avait affirmé que le football français n'était pas entaché de racisme. Des propos qui avaient suscité la colère de nombreux joueurs et personnalités français. Une sortie qui a irrité l'ancien international Patrice Evra, pour qui cette phrase est une véritable « bavure d'enflure ». Lire la suite