Mondial 2026 : Mbappé et le fantôme de 2022

Le 18 décembre 2022, au stade de Lusail au Qatar, la France et l’Argentine se livraient à l’une des finales les plus spectaculaires de l’histoire de la Coupe du monde — un match nul 3-3 après prolongation, soldé par une défaite aux tirs au but (4-2) pour les Bleus. Près de quatre ans plus tard, à quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, cette soirée continue de peser sur le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé n’a jamais revu la finale de la Coupe du monde 2022. Le capitaine des Bleus l’a confié dans une interview accordée à la plateforme Sorare, diffusée début juin 2026 à quelques jours de l’ouverture du Mondial nord-américain. L’attaquant du Real Madrid, auteur d’un triplé lors de ce match — dont deux penalties —, y décrit une rencontre qu’il juge sans équivalent dans l’histoire du football, mais qu’il se refuse à revisiter.

« Jamais. Je pense que, si je le regarde, ça peut réveiller des démons. »

La meilleure finale, la plus douloureuse

Mbappé avait terminé le tournoi qatari avec huit buts, meilleur buteur de la compétition. Malgré ce bilan individuel exceptionnel, la France s’était inclinée face à l’Argentine de Lionel Messi, qui remportait ainsi son premier titre mondial à 35 ans. Le scénario du match reste pour lui inégalé : retournement de situation en fin de match, prolongation, séance de tirs au but — une densité dramatique qu’il reconnaît lui-même, sans pouvoir s’y confronter à nouveau.

Ce refus de revoir le match précède directement le Mondial 2026, que Mbappé aborde avec le statut de principal attaquant des Bleus. L’équipe de France, dirigée par Didier Deschamps, débutera la compétition le 16 juin face à la Pologne à Charlotte, en Caroline du Nord.

2026, l’occasion de refermer le dossier

La France figure parmi les favoris du tournoi, aux côtés de l’Espagne, de l’Angleterre et du Brésil. Pour Mbappé, 26 ans, ce Mondial représente une troisième participation consécutive, après 2018 — remportée — et 2022 — perdue en finale.

Le premier match des Bleus est prévu le 16 juin 2026 à Charlotte. La finale du tournoi se tiendra le 19 juillet au MetLife Stadium de East Rutherford, dans le New Jersey.