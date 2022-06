L'affaire Julian Assange du nom du fondateur de Wikileaks continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le journaliste, informaticien, cybermilitant et lanceur d'alerte australien arrêté au Royaume-Uni sera bientôt extradé aux USA qui le réclament depuis plusieurs années. En effet, le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel a approuvée après une longue bataille judiciaire son extradition aux USA. Une situation qui n'est pas du goût de la Chine qui dénonce l'"hypocrisie" des USA et du Royaume-Uni.

L'extradition d'Assange vers les USA pour faire face à des accusations de fuite de milliers de secrets officiels n'est pas vraiment appréciée du côté de l'empire du milieu. La Chine a donné sa position par la voix de Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. En effet, Wang Wenbin a accusé les États-Unis de poursuivre des accusations "fabriquées" contre le lanceur d'alerte australien à cause des révélations des secrets sur les guerres américaines en Irak et en Afghanistan et sur les cyberattaques de la CIA contre d'autres pays rapporte le DailyMail.

Par ailleurs, l'officiel chinois a qualifié les USA et le Royaume-Uni d'hypocrites sur la liberté de la presse en commentant l'extradition imminente du fondateur de Wikileaks, Julian Assange qui pourraient être condamné aux Etats-Unis à la prison à vie. Récemment le président chinois Xi Jinping a rassuré son homologue Poutine que la Chine continuera à soutenir la Russie sur la sécurité. Cette déclaration du dirigeant chinois est intervenue alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine et que les pays occidentaux continuent d'accentuer la pression sur le chef du Kremlin Vladimir Poutine pour que l'offensive soit arrêtée.