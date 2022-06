La déclaration récente du ministère français des Affaires étrangères sur le programme nucléaire iranien n’est pas constructive et a été faite sous l’influence d’Israël. C’est ce qu’a déclaré mercredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh repris par l’agence Tass.

« Des commentaires aussi précipités et politiquement motivés font totalement abstraction d’une coopération large et constructive menée par l’Iran avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA)« , a-t-il déclaré. « Bien évidemment, la coïncidence entre le contenu et le moment de la publication de cette déclaration avec les actions d’Israël mettent en lumière l’influence israélienne« , a-t-il précisé.

Le diplomate a ajouté que « Téhéran recommande à la France de s’abstenir de toute ingérence et de ne pas prendre position qui fait écarter la coopération de la voie choisie« . Le ministère français a exhorté mardi l’Iran à donner des réponses immédiates à toutes les questions de l’IAEA sur des sites où, selon l’Agence, des traces d’enrichissement d’uranium avaient été identifiées.