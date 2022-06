Les Européens sont confrontés à l’inflation et à la baisse de leur niveau de vie et frôlent la menace de pauvreté à la suite des sanctions décrétées contre la Russie, a déclaré ce samedi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview à une Radio russe. « Le niveau de vie se détériore, l’inflation augmente, le taux de croissance ralentit en Europe. On voit même apparaître la notion de « nouveaux pauvres ». Les gens souffrent de problèmes qui s’amoncellent, y compris de la hausse des prix. Beaucoup sont menacés par la pauvreté », a-t-il indiqué.

Pourtant, des dizaines de milliards de dollars et d’euros sont consacrés à l’armement de l’Ukraine. « L’Allemagne a annoncé qu’il était important pour elle non de soutenir les Allemands en cette période difficile de hausse des prix, mais de débloquer 100 milliards de dollars à la militarisation du pays […] Cette déclaration de l’Allemagne sur la nécessité de la transformer en une puissance militaire européenne de premier plan pourrait être perçue par certains comme pas très anodine.«

Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie ne faisait plus confiance depuis longtemps aux pays occidentaux. Après les sanctions imposées en 2014, la Russie a commencé à compter sur ses propres forces et ses contacts avec des partenaires fiables. « À la suite des mesures qui ont été prises, nous sommes devenus une grande puissance de l’agroalimentaire, alors que pendant longtemps, nous avions importé des vivres en grandes quantités« , a-t-il ajouté.