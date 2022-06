Microsoft a lancé en 1995 sur windows 95 l'un de ses logiciels phares : Internet Explorer (IE). Après 27 ans de services rendus, Microsoft a annoncé la mise en retraite d'Internet Explorer car le plus ancien navigateur de l'entreprise sera complètement supprimé à partir du 15 juin. Le navigateur vieux de près de trois décennies a atteint près de 95% de part de marché au début des années 2000. Cependant, le logiciel n'a pas pu maintenir sa position face à des concurrents très déterminés comme Firefox, puis Chrome plus modernes et mis à jour très rapidement.

Internet Explorer est devenu avec le temps un navigateur par défaut que les internautes utilisent pour installer leurs navigateurs préférés. Il semble que Microsoft rende la transition vers Edge aussi simple que possible. Dans un communiqué de presse de l'entreprise , Sean Lyndersay de Microsoft mentionne que Microsoft Edge, le successeur d'IE, a un "mode IE" intégré. Ce mode IE permet d'accéder aux sites Web et aux applications hérités d'Internet Explorer dans Microsoft Edge.

La société recommande de passer d'Internet Explorer à Microsoft Edge dès que possible. Avec moins de 48 heures restantes, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. De plus, tout au long du processus de transition, vous pouvez transférer les mots de passe enregistrés, les favoris, etc. directement sur votre nouveau navigateur.