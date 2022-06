Sabi Sira Korogoné était hier dimanche 12 juin, l’invité de l’émission « L’entretien du dimanche » de la chaîne de télévision privée Eden Tv. Le président d'honneur du Mouvement Populaire de Libération(MPL) a lancé un appel urgent à l’union des forces de l’opposition parce que dit-il, :« on a le dos au mur ». Pour lui, il est impératif que les forces politiques opposées à la gestion du régime en place trouvent un modus vivendi pour aller ensemble aux législatives de 2023 au risque de continuer par subir ce qu’ils s’ingénient depuis tant d’années à dénoncer.

" Que personne ne pense que seul il est fort "

« Aujourd’hui plus que jamais, on doit accepter de nous unir... Nous sommes à un carrefour (où), si on négocie mal, autant le peuple en veut au pouvoir, autant le peuple nous en voudra. Pour les élections législatives, que personne ne pense que seul il est fort. Allons de façon concrète vers ce que nos compatriotes attendent de nous : récupérer une partie du pouvoir » a déclaré l'ex-figure de proue de l’initiative de Nikki. Quand le journaliste Donklam Abalo lui rappelle que les textes du Bénin ne permettent plus les alliances de partis, il fait savoir que l’opposition doit juste s’entendre pour aller aux législatives sous la bannière d’un seul parti. « Ces récépissés que nous avons-là, discutons rapidement et choisissons un seul sous lequel on se retrouvera aux législatives" suggère Sabi Sira Korogoné, plus que convaincu que l’opposition à le dos au mur.

« Celui qui dit qu’il n’est ni de l’opposition ni de la mouvance, n’est pas un opposant,...»

Et puisse qu’elle est dans cette posture, elle doit se « surpasser », mettre de côté, les « guerres de positionnement ». « Personne ne s’en sortira seul. Personne n’a la capacité à l’étape actuel de s’en sortir seul » réitère le président d’honneur du MPL. Il a par ailleurs énoncé quelques critères d’éligibilité pour appartenir à cette opposition dont il souhaite si tant l’union. A l’en croire, « celui qui dit qu’il n’est ni de l’opposition ni de la mouvance, n’est pas un opposant, c’est un mouvancier dans le contexte actuel ».

De plus, tous ceux qui ont participé à la présidentielle de 2021, ne sont pas des opposants selon lui. Par conséquent ils ne sont pas éligibles de son point de vue. Sabi Sira Korogoné parle de « véritables opposants » dont il souhaite l’union, parce que « si on ne récupère pas le parlement, ce n’est pas la peine (de rêver) à une alternance en 2026 » prévient-il.