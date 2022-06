Un garçon d’un an a rendu l’âme suite aux actes de maltraitances dont il a fait l’objet de la part d’une baby-sitter. Le drame s’est produit aux États-Unis. Le petit garçon serait finalement décédé après plusieurs jours d’hospitalisation. On retient de la description qui a été faite de la situation que la mère du bébé nommé Taylor Starks était passé récupérer son enfant chez les voisins qui avaient coutume de les garder.

Selon la police, l’aspect de l’enfant avait obligé sa mère à l’amener à l’hôpital. Le petit garçon souffrait d’un traumatisme crânien à en croire le diagnostic qui a été pausé. A en croire les confidences de la mère à la police, la femme avait tout de même l’habitude de garder le bébé. La baby-sitter aurait fait savoir dans un premier temps que l’enfant aurait mangé du savon et avait une réaction allergique.

Maltraitance d'enfants au premier degré

« Une fois que j'y suis arrivée, mon bébé était par terre en train de faire une crise », a rapporté la mère du petit garçon. « Il avait un traumatisme contondant à la tête et il saignait des oreilles et a dû subir une opération au cerveau immédiatement », a poursuivi la mère de l’enfant. Elle accuse la baby-sitter d’avoir « jeté son fils contre le mur ». La mise en cause serait passée aux aveux selon police de Roseville. Elle est poursuivie maltraitance d'enfants au premier degré.