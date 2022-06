Le monde du football américain est en deuil. Pour cause, un joueur de football américain originaire du pays de l’oncle Sam est décédé rapporte plusieurs médias TMZ. Il s’agit de Marion Barber III, l’ancien porteur de ballon des Cowboys de Dallas. Le regretté joueur de football américain avait seulement 38 ans.

Une star du football américain s’est éteinte. Marion Barber III, l’ancienne star des Cowboys de Dallas a été retrouvé mort dans son appartement. C’est la police de Frisco au Texas qui a fait la découverte du corps de l’athlète américain. Après l’annonce de la nouvelle, son ancienne équipe a réagi à la triste nouvelle avec un message plein d’émotions à travers un post sur les réseaux sociaux et a fait un clin d’œil à sa famille.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre le décès tragique de Marion Barber III », ont écrit les Cowboys sur leurs réseaux sociaux. « Il était un joueur de la vieille école qui aimait jouer dur et qui courait avec la volonté de gagner chaque essai. Il avait la passion du jeu et l’amour pour ses entraîneurs et coéquipiers. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles », poursuit les Cowboys