L’équipe scientifique de l’astromobile Perseverance a observé la formation de quatre tourbillons et de trois grands nuages de poussière au cours des 216 jours d’activité du cinquième rover de la NASA sur la surface de Mars. Un tourbillon a endommagé les capteurs de vent de Perseverance, a annoncé jeudi le service de presse du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, rapporte l’agence TASS.

« Au cours des premiers mois du travail, nous avons recueilli une énorme quantité de données relatives au comportement de la poussière sur Mars. Ironiquement, nos capteurs de vent ont été sérieusement endommagés parce que nous sommes arrivés à observer les phénomènes que nous voulions étudier en détail« , souligne dans un communiqué Manuel de la Torre Juarez, chercheur du JPL.

Selon lui, cette prise de mesures a permis aux scientifiques d’évaluer pour la première fois la fréquence de l’apparition des tourbillons et des nuages de poussière dans le cratère Jezero, la zone d’atterrissage du rover Perseverance. Les études ont démontré une fréquence assez considérable d’apparition de tourbillons de poussière dans cette région de Mars. Ainsi, les outils de l’astromobile enregistraient en moyenne quatre tourbillons par jour dans différentes zones du cratère Jezero. Qui plus est, quatre tourbillons se sont formés à proximité du rover.

Les chercheurs ont également découvert la formation de nuages de poussière, plus rares, qui s’élevaient dans l’atmosphère en résultat de coups de vent forts et contenaient beaucoup plus de particules de matière que les tourbillons. D’après Manuel de la Torre Juarez et ses collègues, ce fait suggère que ces nuages constituent la principale source de poussière dans l’atmosphère de Mars.