Depuis le mois de Février, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Plus de trois mois après son démarrage, l’offensive se poursuit faisant de nombreuses victimes et causant des dégâts matériels dans les deux camps. Si des pourparlers ont été entamés pour essayer de trouver une solution à la crise, pour le moment une issue n’est pas encore trouvée. C’est dans ce contexte que ce jeudi, un officiel russe a annoncé que la Russie ripostera très rapidement si elle est attaquée par des systèmes d’artillerie à longue portée.

Moscou ripostera immédiatement si la Russie est attaquée par des systèmes d’artillerie à longue portée. C’est ce qu’a déclaré jeudi le chef de la délégation russe lors des pourparlers à Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements Konstantin Gavrilov sur la chaîne de télévision russe Rossiya 24. « Nous avons mis un accent particulier sur la fourniture [à l’Ukraine] d’obusiers à longue portée et de lance-roquettes multiples HIMARS qui menacent non seulement la sécurité du Donbass, mais aussi celle de la Russie. Nous avons clairement indiqué la position de la Russie: si la Russie est attaquée par ces systèmes à longue portée, la riposte sera immédiate via les centres de décision« , a-t-il affirmé rapporte l’agence TASS.

Pour rappel dans la journée d’hier, la Russie avait estimée que les armes livrées à Kiev peuvent être récupérées par des criminels. « Selon les informations de médias, les groupes criminels internationaux ont élaboré les schémas de sortie, notamment d’armes lourdes, de l’Ukraine. Certaines se trouvent d’ores et déjà en Bosnie, en Albanie et au Kosovo. Aujourd’hui, l’Occident, les États-Unis et l’Otan manifestent une préoccupation sans précédent pour l’avenir des Balkans. Mais nous imaginons l’avenir qu’auront les Balkans sous l’aile de l’Otan, en plus avec un marché noir d’armements renouvelé« , avait relevé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.