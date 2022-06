Dans la journée d'hier, nous vous annoncions que des plateformes pétrolières appartenant à la Crimée ont été bombardées. Quelques heures après, l'Ukraine a été accusée d'être derrière ces bombardements. C'est le chef de la Crimée Sergueï Aksionov qui avait affirmé que l'Ukraine a frappé à trois reprises les plateformes. Ce mardi 21 Juin 2022, la Russie par la voix d'un Membre du Conseil de la Fédération de Russie a parlé de dégâts environnementaux.

La frappe sur les plateformes de forage Tchernomorneftegaz, lancée lundi par l’armée ukrainienne, a créé des dommages environnementaux à l'ensemble de la mer Noire et à tous les pays limitrophes. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Sergueï Tsekov, membre du comité des affaires internationales du conseil de la Fédération à l'agence de presse russe TASS. "Ce ne sont pas seulement la Russie et l'Ukraine, qui sont les plus proches de cet emplacement. Ce sont des dommages environnementaux à l'ensemble de la mer Noire et à tous les pays de la mer Noire", a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Pour rappel, la sénatrice de la Crimée, Olga Kovitidi avait déclaré sur la messagerie Telegram hier ceci : "le gisement pétrolier d'Odessa est exploré par Chernomorneftegaz depuis 2012. Des puits supplémentaires ont été forés en 2017 et 2018. Au total, il y a trois plates-formes: BK1, BK2, BK3. [Les plates-formes] BK2 et BK3 n'ont pas été endommagées. BK1 sera réparée. La production de gaz au gisement d'Odessa continuera".