L’offensive lancée en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine continue de faire la une de la presse internationale. Depuis le début des affrontements, le Pape François, chef de l’Eglise catholique romaine, a plusieurs fois pris la parole pour amener les différentes parties prenantes à la paix. L’évêque de Rome s’inscrit toujours dans cette dynamique, tout en évoquant « la troisième guerre mondiale » qui, selon lui, avait déjà été déclarée. Le successeur de St Pierre a fait part de son opinion lors d’un entretien accordé à plusieurs revues jésuites, au cours du mois de mai dernier et publié ce mardi 14 juin 2022 par la revue italienne la Civilta Cattolica.

Il s’est montré contre la distinction des bons et des mauvais

« Pour moi aujourd'hui, la Troisième guerre mondiale a été déclarée. Et c'est une chose qui devrait nous faire réfléchir. Qu'arrive-t-il à l'humanité qui a connu trois guerres mondiales en un siècle? » a-t-il notamment déclaré. Notons qu’au cours du même entretien, le pape s’est montré contre la distinction des bons et des mauvais. « Quelqu'un pourrait me dire que je prends parti pour [le président de la Fédération de Russie Vladimir] Poutine. Ce n'est pas le cas. Ce serait une simplification et une erreur de dire cela. Je suis juste contre la séparation en bons et mauvais, sans penser aux racines et aux intérêts, qui sont extrêmement complexes. Il ne faut pas oublier les problèmes pour essayer de les régler » a-t-il également souligné.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le chef de l’Eglise catholique romaine s’exprime sur la situation en Ukraine. Dans un entretien accordé à un média italien, au début du mois de mai, le pape François avait estimé que les actions de l’OTAN ont peut-être entraîné l’offensive russe en Ukraine. Pour le souverain pontife, le conflit en Ukraine est créé par d'autres Etats, même s’il ne les a pas cités. « En Ukraine, ce sont d'autres États qui ont créé le conflit », a déclaré le pape François.