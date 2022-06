A la faveur d’une interview accordée au Financial Times, le richissime homme d’affaires russes Mikhail Khodorkovsky en exile à Londres a prédit l’échec de Vladimir Poutine à cause de la guerre qu’il a engagée en Ukraine. Pour lui, la Russie sera bien perdante dans ce conflit tôt ou tard. « S'il gagne maintenant en Ukraine, il déclenchera, à cause de problèmes internes, une guerre avec l'OTAN. Et il finira par perdre cette guerre », a confié au média l'homme qui était le plus riche de la Russie en 2003.

« S'il n'y avait pas eu tant de victimes, j'aurais dit que je suis en fait assez heureux, car il s'est engagé dans une voie qui va conduire à sa disparition. Mais cette victoire spécifique en Ukraine dépend entièrement de l'Occident, » a poursuivi l’oligarque russe. En 2005, ce dernier avait été condamné à 9 ans de prison pour fraude et évasion fiscale. Il a dénoncé la procédure ayant abouti à sa condamnation et estime qu’il s’agit d’une affaire politique.

"Agents étrangers..."

Depuis, il multiplie à l’endroit des autorités russes des critiques. Il a été très récemment ajouté à la liste des « agents étranger » du pays à cause de ses prises de position. En mars dernier, Mikhail Khodorkovsky en exile à Londres avait déjà indiqué que la défaite de Poutine était inévitable tant que l'Occident continuerait à soutenir l'Ukraine.