Les occidentaux ont imposé depuis plus de trois mois des sanctions contre la Russie à cause de l'offensive que le pays à lancé en Ukraine. La France, l'un des pays qui soutient les sanctions contre la Russie s'est impliqué depuis le début pour la résolution de la crise. En effet, le numéro un français Emmanuel Macron a, à plusieurs reprises échangé, avec le dirigeant russe et son homologue ukrainien. interrogé ce vendredi, le président Macron a assuré qu'il continuera de discuter avec le président russe chaque fois que ce sera utile.

Le président français Emmanuel Macron est prêt à poursuivre les négociations avec le président Vladimir Poutine, notant qu'en plus de l'Ukraine, il aimerait discuter avec lui des questions de sécurité alimentaire. "Je le ferai à chaque fois que ce sera utile, déjà parce que eux ne se parlent pas. Il est important d'essayer de pousser le président Poutine à discuter", a affirmé le numéro un français. "Nous pouvons reparler à la Russie sur la sécurité alimentaire. En lien direct avec le secrétaire général des Nations unies, essayer de trouver une solution pour sortir les céréales d'Odessa peut justifier la discussion", a-t-il ajouté.

Pour rappel, cette semaine, Macron affirmait qu'il ne voulait pas d’une guerre entre l'Europe et la Russie. "Mais nous voulons bâtir la paix, ce qui veut dire qu'à un moment, nous souhaitons tous que le feu cesse et que les discussions reprennent. Nous, Européens, nous partageons un continent et la géographie est têtue. Au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. (...) Je n'ai jamais partagé les propos qui consistaient à dire qu'aujourd'hui nous ferions la guerre au peuple russe et que demain nous voudrions l'anéantir", souligne M Macron.