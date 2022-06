Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, plusieurs pays occidentaux ont imposé des sanctions contre Moscou pour faire pression sur les autorités afin qu'elles mettent fin à l'opération militaire. Parallèlement, certaines voix dans ces pays appellent à la résolution de la crise par la voie diplomatique. Ce mercredi, au cours d'une déclaration en Roumanie, le président Emmanuel Macron, a déclaré que la France et l'Union européenne ne souhaitent pas combattre la Russie et le peuple russe.

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, le président français Emmanuel Macron a pris la parole une nouvelle fois pour se prononcer sur le conflit qui dure depuis plus de trois mois. Au cours de son intervention, le président a assuré que l'Europe en particulier la France continuera d'apporter son soutien au pays dirigé par Volodymyr Zelensky. "Nous continuons de soutenir l'Ukraine pour l'aider à se défendre et à se battre, pour l'aider sur le plan économique et financier, pour l'aider sur le plan humanitaire. (...)", a assuré le président Macron.

Il a tout de même relevé que l'Europe ne veut pas faire la guerre en la Russie et que le continent est pour la paix car la Russie continuera d'être là. "Mais nous voulons bâtir la paix, ce qui veut dire qu'à un moment, nous souhaitons tous que le feu cesse et que les discussions reprennent. Nous, Européens, nous partageons un continent et la géographie est têtue. Au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. (...) Je n'ai jamais partagé les propos qui consistaient à dire qu'aujourd'hui nous ferions la guerre au peuple russe et que demain nous voudrions l'anéantir", souligne M Macron. Pour rappel, il y a quelques jours, Poutine a signé des lois pour ne pas appliquer les verdicts de la Cour européenne dans son pays la Russie