Depuis plus de trois mois, la tension est de plus en plus palpable entre la Russie et l’Ukraine. Le premier a lancé une offensive dans le second pays et revendique des gains de territoires. Le second lui, a reçu le soutien de plusieurs pays occidentaux qui ont imposé de multiples sanctions contre la Russie, les autorités de premier plan et leurs proches pour faire pressions sur les dirigeants du pays. Plusieurs personnalités ont appelé à une rencontre entre les présidents russe et ukrainien. Le ministre Sergueï Lavrov a dit à ce jour mercredi a dit à quelle condition cela est possible.

La possibilité d’une rencontre entre les présidents russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n’apparaîtra qu’après la reprise du processus de négociation entre Moscou et Kiev. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au cours d’une conférence de presse tenue mercredi à l’issue de son échange avec Mevlüt Çavusoglu, son homologue turc. « L’hypothèse est que nous avons besoin que les équipes de négociation reprennent le travail en premier », a-t-il affirmé.

M. Lavrov a déclaré que le dirigeant ukrainien faisait preuve d’une « approche non sérieuse » des pourparlers avec la Russie. « Zelensky veut une réunion pour une réunion, il a sept vendredis par semaine, il a déclaré à plusieurs reprises: « Nous ne reprendrons les négociations que si les Russes retirent leurs contingents sur la ligne du 24 février ». Eh bien, c’est une approche absolument non sérieuse, en outre, elle contredit complètement les initiatives que la délégation ukrainienne elle-même a présentées le 29 mars ici à Istanbul« , a-t-il déclaré.

« La balle est dans le camp des Ukrainiens depuis près de deux mois maintenant, mi-avril, alors qu’avant cela, ils ont modifié leurs propres approches exposées à Istanbul, que nous étions prêts à accepter comme base, mais ils ont immédiatement refusé après un jour ou deux, néanmoins les contacts ont été poursuivis, et notre vision de la prochaine version du projet d’accord leur a été remise à la mi-avril. Nous n’avons reçu aucun retour d’information depuis lors« , a-t-il conclu.