Iréné Agossa, le président du parti Restaurer la Confiance (RLC) est convaincu que le processus démocratique au Bénin ne peut évoluer « sans un dialogue permanent ». Il l’a dit lors d’une rencontre politique initiée par l’église catholique en vue d’élections législatives libres, transparentes et apaisées en janvier 2023. Pour le patron du RLC, il faut donc que les acteurs politiques de la mouvance et de l’opposition maintiennent le dialogue, un dialogue de vérité.

« On se ment perpétuellement… »

« Il n’y a pas de dialogue et ça ne marchera pas si les crimes de 2019, les crimes de 2021, il n’y a aucune responsabilité…On ne pourra pas aller vers la paix si on ne situe pas les responsabilités à tous les niveaux » estime l’ex-Dg de la Sonacop. Pour lui, il est inconcevable que personne ne reconnaisse sa responsabilité dans ce qui s’est passé. « On se ment perpétuellement. Il faut qu’on se dise la vérité » exhorte Iréné Agossa.

Les prochaines élections législatives sont prévues janvier 2023. Le médiateur de la République Pascal Essou et l’Eglise catholique travaillent pour que ce scrutin se déroule sans heurts et violences. Les partis politiques sont donc associés à ces initiatives de promotion de la paix.