Ballet de personnalités, le mercredi 08 juin dernier au palais de la Marina. Le président de la République Patrice Talon a reçu l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, l’actuel patron du parlement Louis Vlavonou, ses prédécesseurs et les ambassadeurs de l’Union Européenne au Bénin. Le vice-président du parti « Les Démocrates » Eugène Azatassou espère que cette initiative conduira à des élections législatives inclusives transparentes et apaisées parce que ce n’est pas une première au Bénin. Les précédentes rencontres selon lui, n’ont pas fait avancer les choses.

« …le médiateur d’alors avait dit continuer malgré tout «

« A chaque fois, le président de la République rencontre les présidents d’institutions et d’autres personnalités. Vous vous rappelez en 2019, il a rencontré les présidents d’institutions avec comme porte parole le médiateur d’alors qui avait dit de continuer malgré tout. Donc, j’espère tout simplement que toutes ces personnalités y compris le président de la République lui-même, pourront avoir à cœur que les élections qui arrivent soient inclusives et réellement transparentes pour que nous continuons de vivre comme avant » a déclaré Eugène Azatassou. Il souhaite vraiment que les personnalités arriveront à s’accorder sur la nécessité d’élections inclusives et transparentes au Bénin.

« J’ai confiance que le président Soglo saura poser les vraies et réelles préoccupations«

L’ex-cacique des FCBE dit faire confiance à l’ancien chef d’Etat Nicéphore Soglo pour poser les vrais problèmes lors de ses échanges avec Patrice Talon. « Je pense que le président Soglo est un homme de paix. Il a gouverné ce pays pendant 5 ans et il sait ce qu’il faut pour que la paix règne , pour que l’équité règne, parce que c’est le manque d’équité qui entraîne tout ce qu’on a vécu par le passé. Je sais qu’il posera ces problèmes lors des discussions. Je ne sais pas le sens dans lequel leurs discussions ont été menées mais j’ai confiance que le président Soglo saura poser les vraies et réelles préoccupations du peuple » a déclaré l’opposant.

Quant au président d’honneur de son parti, Boni Yayi il dit ignorer s’il a été associé à cette initiative. « Je ne sais pas si notre leader charismatique Boni Yayi a été invité. Il faut demander à ceux qui ont invité. je n’ai pas de contact avec lui » a déclaré Eugène Azatassou.