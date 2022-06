Plus de trois mois après le démarrage de l'offensive en Ukraine, rien ne laisse penser que l'opération militaire tire à sa fin. Les deux camps sont engagés résolument et font tout pour pencher la balance de leurs côtés. Les pays occidentaux de leurs côtés, continuent d'imposer des sanctions contre la Russie pour faire pression sur le pays qui ne démordent pas. Dans ce contexte très tendu entre la Russie et les occidentaux, un ministre russe a affirmé ce mercredi que la priorité actuellement pour son pays est de prévenir un conflit nucléaire direct.

La priorité absolue de la diplomatie russe est d'empêcher un conflit direct entre les puissances nucléaires. C'est Sergueï Riabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a fait cette déclaration pendant une réunion du Club international Trialogue. "Compte tenu des risques d'une nouvelle escalade de la crise ukrainienne et de l'imprévisibilité générale du développement de la situation internationale, la priorité absolue de la diplomatie russe est d'empêcher un conflit direct entre les puissances nucléaires, de maintenir le dialogue sur la prévention du conflit", a-t-il déclaré.

Pour rappel, il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que la Russie ne menace personnes avec des armes nucléaires. "Un politicien laisse échapper quelque chose, puis un autre, à un niveau très élevé - disons au niveau du ministère des Affaires étrangères - les hauts fonctionnaires fulminent à ce sujet. Et nous n'allons rien dire? Nous répondons en conséquence. Dès que nous avons répondu, ils ont dit: la Russie constitue une menace. Nous ne menaçons personne, mais tout le monde doit savoir ce que nous possédons et ce que nous utiliserons pour protéger notre souveraineté. Ce sont des choses évidentes", avait affirmé le chef du Kremlin Vladimir Poutine.