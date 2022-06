Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne menaçait personne avec des armes nucléaires, mais que chacun devait savoir ce qu'il utiliserait pour défendre sa propre souveraineté. Répondant vendredi au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) à la question de savoir si les déclarations des représentants des pays occidentaux sur la menace d'une guerre nucléaire et d'une troisième guerre mondiale étaient fondées, le dirigeant russe a souligné que Moscou "entendait ce genre de rhétorique".

"D'où vient ce genre de rhétorique? D'après leurs propres déclarations. Un politicien laisse échapper quelque chose, puis un autre, à un niveau très élevé - disons au niveau du ministère des Affaires étrangères - les hauts fonctionnaires fulminent à ce sujet. Et nous n'allons rien dire? Nous répondons en conséquence. Dès que nous avons répondu, ils ont dit: la Russie constitue une menace. Nous ne menaçons personne, mais tout le monde doit savoir ce que nous possédons et ce que nous utiliserons pour protéger notre souveraineté. Ce sont des choses évidentes", a souligné Poutine.

Pour rappel, Poutine s’en est pris récemment à ceux qui lui attribuent l’inflation économique. «Récemment, j'entends de plus en plus parler de "l'inflation de Poutine" en Occident. Quand je vois, je me demande toujours à qui cette bêtise est destinée. Ceux qui ne savent pas lire et écrire? Les gens qui savent lire comprennent vraiment ce qui se passe: la Russie et nos actions (...) n'ont rien à voir ici. La hausse des prix, l'inflation, le problème des denrées alimentaires, les prix des combustibles, de l'essence, des hydrocarbures en général sont le résultat d'erreurs systématiques de la politique économique du gouvernement actuel des États-Unis et de la bureaucratie européenne», a déclaré le président selon l'agence officielle russe.