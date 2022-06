L’Accord sur les réfugiés signé entre le Rwanda et la Grande Bretagne continue de susciter des réactions. Une opposante au régime de Paul Kagame est montée au créneau pour demander d’abandonner le projet initié avec le gouvernement de Boris Johnson. Il s’agit de la patronne du parti Développement et liberté pour tous. Pour Victoire Ingabire, les autorités de son pays devraient abandonner l’Accord et se concentrer davantage sur les problèmes internes.

« Nous avons les autorités qui ont l’habitude de montrer une belle image devant la communauté internationale, de montrer qu’ils sont capables de résoudre tous les problèmes, à un certains moment, il faut être humble et prendre la décision juste, abandonner cet accord ce serait une décision juste pour le gouvernement rwandais », a déclaré la femme politique rwandaise.

Une initiative pas "logique" selon l'opposante

Victoire Ingabire estime dans son développement qu’il n’est pas « logique » ce qui se prépare avec la Grande Bretagne. Rappelons qu’avant elle, nombreuses sont ces personnalités sur le plan international qui se sont insurgées contre cette initiative. C’est le cas par exemple du Prince Charles qui estime que que le projet est «consternant». Selon la révélation faite par The Times, le Prince Charles n'approuve pas vraiment ce projet du gouvernement.

Le gouvernement britannique déterminé...

«Il a dit qu'il était plus que déçu par cette politique (...) Il a dit qu'il pensait que toute l'approche du gouvernement était épouvantable», rapporte le média. Du côté du gouvernement britannique, rien ne semble émouvoir leur ardeur à conduire le projet à son terme. Les autorités britanniques indiquent qu’elles n’hésiteraient pas à quitter la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).