Le Bénin a opéré de profondes réformes dans le secteur de la décentralisation ces derniers mois. Il y a eu l’adoption du code de l’administration territorial avec l’avènement des Secrétaire exécutifs dans les 77 communes du pays. Ces cadres tirés au sort seront appuyés par d’autres cadres comme les responsables du développement local et de la planification, les responsables des services d’informations et les responsables des affaires administratives et financières entre autres.

Les Secrétaires exécutifs sont déjà entrés en fonction. Il ne reste que les autres cadres. Le ministre de la décentralisation lors de son passage dans l’émission « le gouvernement en action » sur la télévision nationale a indiqué que ces derniers « prendront service au cours du mois ». Ils seront naturellement rémunérés tout comme les Secrétaires exécutifs, mais également les maires, adjoints au maire et autres. En effet, selon les dires, du ministre Raphaël Akotègnon,

« il y a des textes qui sont en cours d’examen, en l’occurrence le décret fixant la rémunération des maires, des adjoints au maire, des Se, des présidents de commission, des chefs d’arrondissement, des conseillers communaux sans charge administrative ainsi que des chefs de village et des chefs quartiers » a déclaré l’autorité. La mise en œuvre de la réforme se poursuit donc.