Le chef de l’État Patrice Talon n’a pas du tout chômé le mercredi 8 juin 2022. Il a eu une série de rencontres avec de fortes personnalités de notre pays et du monde extérieur. Il a tour à tour reçu, les anciens présidents qui se sont succédés à la tête de l’Assemblée nationale. Conduits par l’actuel président du parlement Louis Vlavonou ceux-ci n’ont fait aucune déclaration à la presse quant à la teneur de leurs échanges. Pas plus que l’ancien président de la République Nicéphore Soglo, lui aussi reçu par le chef de l’Etat. Comme à l’accoutumée, aucune information n’a filtré à l’issue de cette rencontre. C’est la troisième fois que les deux hommes se parlent à l’abri des caméras et micros en moins de six mois après plus de trois ans de brouille.

La première a eu lieu le dimanche 13 février 2022 à la haie vive au domicile du président Soglo. Une semaine plus tard, ils se sont rencontrés à l’ouverture de l’exposition des trésors royaux d’Abomey le 20 février de la même année. Dans la foulée, le chef de l’État a aussi échangé avec les ambassadeurs de l’Union européenne. Jointes bout à bout, ces trois rencontres sont le signe que quelque chose se dessine à l’horizon, vu le contexte politique et social dans lequel se trouve le pays actuellement. En effet, plusieurs personnes ont en effet plaidé en faveur du retour des exilés et la libération des opposants condamnés et emprisonnés à de lourdes peines. Le président Talon s’est toujours dit prêt à faire des concessions mais à condition que les personnes concernées acceptent de se présenter devant la justice.

C’est pour cela qu’il faut croire à un possible dégel de la situation. D’autres rencontres pourraient suivre avec des acteurs de la scène politique béninoise toujours dans la recherche d’une meilleure solution qui permettra de contenter tout le monde sans léser une partie. Dans moins de deux mois, le pays fêtera le 62ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Généralement, à cette occasion, de fortes décisions sont annoncées comme celle de la libération de prisonniers. Peut-être que cette prochaine célébration pourrait apporter au peuple des surprises qu’il attendait depuis longtemps.