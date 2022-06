L’envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) Nassirou Arifari Bako était l’invité de RFI mardi matin. Entre autres sujets béninois : la situation politique au Mali. En ce qui concerne le décret pris par les autorités maliennes pour fixer le délai de la transition à 2 ans , M Bako trouve que c’est une décision unilatérale. Cependant, il « contient l’essentiel de ce qui découle des différents échanges que nous avons eus, et aussi du rapport du médiateur de la Cedeao, le président Goodluck » .

Ce n'est pas "une source de blocage pour la suite"

Pour lui, cela ne doit donc pas être une « source de blocage pour la suite ». Il faut donc aller au-delà du décret et s’atteler au contenu pour « trouver un mécanisme de suivi de la transition dès que le chronogramme aura été retenu » pense l’ancien ministre béninois des affaires étrangères. Quand on lui demande s'il est envisageable que le Mali quitte le 03 juillet prochain (nouveau sommet des chefs d'Etat de la Cedeao) , la Cedeao, excédé par de nouvelles sanctions, il répond par la négative. Pour lui, « c’est une hypothèse catastrophe qui n’est pas du tout souhaitable quand on sait tous les avantages de l’appartenance à la Cedeao. Quand on sait l’histoire politique du Mali en terme de panafricanisme et d’accompagnement en terme de processus d’intégration ». Le béninois ne croit donc pas du tout en ce scénario.

« Je ne crois pas qu’une telle hypothèse soit privilégiée. Ce n’est pas sur des questions de détails autour d’un chronogramme de transition, sur une décision unilatérale qui relève des incompréhensions qui peuvent arriver qu’on peut envisager une sortie aussi dommageable du Mali de la Cedeao. Nous ne sommes pas dans cette perspectives, et nous ne le souhaitons pas » a clairement fait savoir l’envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la coopération islamique. Il faut dire que lors du dernier sommet de la cedeao, les chefs d'Etat n'ont pas rajouté d'autres sanctions au Mali faute de consensus.