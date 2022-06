Le milieu de terrain béninois Sessi d’Almeida, âgé de 26 ans, change de club. Il quitte FC Valenciennes, un club de ligue 2 en France pour un autre club de la Ligue 2 française. L’international béninois a signé, ce mardi 21 juin 2022 selon Radio Bénin, à FC Pau, un club de la ligue 2 en France un contrat de deux (02) ans. Il portera dans son nouveau club le numéro 6 laissé libre par Quentin Daubin en partance pour Caen.

Sessi d’Almeida est né à Bordeaux et a été formé aux Girondins avec qui il est apparu à deux reprises en Ligue 1 lors de la saison 2014-2015 . Après des passages à Barnsley, Blackpool et Yeovil Town, le milieu de terrain des Ecureuils du Bénin (21 sélections) est revenu en France en été 2019, à Valenciennes et y a réussi deux saisons pleines. A la suite d’un début de saison difficile à Fc Valenciennes l’année dernière, il s’envole en prêt pour le CD Tondela au Portugal. L’international béninois, Sessi d’Almeida a le profil d’un joueur revanchard que le Fc Pau compte bien relancer. Il faut signaler que le joueur compte 55 matchs en ligue 2 depuis 2019.