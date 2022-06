La Russie se trouve actuellement dans une situation difficile, mais cela l’encourage à chercher de nouveaux moyens de coopérer avec les pays amis. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov dans une interview à TASS à la veille du Forum économique mondial de Saint-Pétersbourg.

"La situation n’est pas facile, on peut plutôt la qualifier de difficile en raison de cette guerre économique sans précédent [due aux sanctions occidentales introduites contre le pays]. Mais à quelque chose malheur est bon. Cette situation encourage nous et nos amis à trouver de nouveaux moyens d’interaction, de nouveaux mécanismes de coopération et de nouveaux mécanismes de règlements financiers mutuels" a-t-il noté.

Le porte-parole a souligné que "le rôle des monnaies de réserve, le rôle du dollar, le rôle de l'euro est inévitablement affaibli et que de nombreux pays perdent confiance dans les systèmes juridiques et financiers".