Le président chinois Xi Jinping s'est une nouvelle fois exprimé sur la situation en Ukraine. Il avait déjà apporté son soutien indirect au président russe Vladimir Poutine, et est l'un des principaux soutiens économiques de la Russie. Avec sa nouvelle sortie, il confirme toujours sa position envers Moscou. Il a en effet affirmé que «l'élargissement des alliances militaires» en place en Ukraine était l'une des principales causes de la crise actuelle.

«L'humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide... Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (...) n'apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits... La crise en Ukraine est un autre signal d'alarme pour le monde : la foi aveugle dans la position de force, l'élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire», a déclaré le président chinois Xi Jinping selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Une déclaration qui pointe directement les USA et leurs alliés européens au sein de l'OTAN.

Pour rappel, La Russie est devenue le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine. Ceci, après que le pays de Vladimir Poutine ait réduit ses prix en raison des sanctions occidentales liées à l'offensive lancée en Ukraine. Le pays prend la place de l'Arabie Saoudite qui était jusqu'à un passé récent le plus grand fournisseur de l'empire du milieu. Selon un point fait par l’agence Bloomberg, 3,55 millions de barils de pétrole ont été expédiés chaque jour par Moscou au cours de la semaine se terminant le 10 juin. Des envois destinés principalement à la Chine et à l'Inde, deux pays qui ont refusé d'appliquer les sanctions occidentales.