Une délégation de l’Union africaine (UA) menée par Macky Sall, président de l’UE et chef d’État sénégalais, se rendra à Moscou le 2 juin. C’est ce qu’a annoncé mercredi la radio RFI se référant à la présidence sénégalaise. Selon les interlocuteurs du média, Macky Sall devrait s’entretenir avec le dirigeant russe Vladimir Poutine en tant que président de l’UA. L’Afrique est très préoccupée par les répercussions économiques et sociales de la crise en Ukraine pour le continent, et l’UA veut contribuer à son règlement le plus rapide possible.

La délégation comprendra également Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’Union africaine. « Je me joins ce matin au président Macky Sall à Dakar pour notre mission conjointe de paix en Russie et en Ukraine« , a-t-il écrit sur Twitter. Les sources de RFI précisent que le déplacement ne prévoit pas de visite à Kiev. (Tass)